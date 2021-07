Continental Advanced Antenna lidera consórcio orçado em 10,2 milhões de euros

A Continental Advanced Antenna assinou ontem, conjuntamente com mais sete parceiros, um contrato de investimento para a criação da “Fábrica do Futuro”, orçado em cerca de 10,2 milhões de euros. De salientar que a cerimónia contou com a presença do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Este consórcio, composto pela Continental Advanced Antenna Portugal, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, bem como o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), e as empresas Neoception, Follow Inspiration, e Up Motion, pretende “criar novo conhecimento técnico-científico de ponta nas áreas das tecnologias de digitalização e computação (…), com o objetivo de desenvolver novos produtos de alta intensidade e fiabilidade tecnológica que, uma vez integrados, permitirão a criação da Fábrica do Futuro da Continental Advanced Antenna”.

No total, segundo a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), este contrato prevê a afetação de 138 postos de trabalho, dos quais 29 novos postos de trabalho altamente qualificados, e, ainda, a criação de 34 novas bolsas de investigação, a cargo dos oito parceiros.

Notícia completa na próxima edição nº 770.