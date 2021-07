“ContoContigo” apresentado em Souto Maior

O ContoContigo – Contos Encenados pela Peripécia Teatro, foi apresentado em Souto Maior na passada sexta-feira à noite, no Edifício do Centro Social e Cultural de Souto Maior. Veja aqui o resumo fotográfico do evento que, com uma noite convidativa e com entrada livre, foi muito participado.

O “ContoContigo” são sessões de contadores de contos para o público em geral. desenvolvidas pela atriz Patrícia Ferreira, acompanhada por Rui Fernandes com Viola Amarantina. Desta sessão fazem parte contos de António Modesto Navarro, Miguel Torga, e João de Araújo Correia.

Estilisticamente é um espetáculo que está na fronteira da narração com a representação teatral, mantendo sempre uma relação de extrema proximidade entre a atriz e o espectador.