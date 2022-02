“ContoContigo – Histórias de Trás-os-Montes” leva a literatura e o teatro às freguesias de Sabrosa

A apresentação do audiolivro “ContoContigo – Histórias de Trás-os-Montes”, da Peripécia Teatro, decorreu ontem no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta (Sabrosa).

O audiolivro “ContoContigo – Histórias de Trás-os-Montes”, para além de ser o primeiro livro da companhia Peripécia Teatro, tem como propósito levar a arte e a cultura às aldeias mais pequenas e remotas, de forma a que estas usufruam de sessões de contos encenados.

“À sombra de uma árvore ou ao calor de uma lareira, na cave da casa paroquial ou na sede da associação, o ContoContigo leva a literatura e o teatro a aldeias do concelho de Sabrosa e localidades vizinhas onde a produção artística habitualmente não chega.

Tudo neste projeto do Município de Sabrosa, do Espaço Miguel Torga e da Peripécia Teatro colabora para romper o isolamento cultural destas populações: a presença regular dos artistas, a escolha e o tratamento dos textos, sempre de autores transmontanos e durienses, a proximidade com o público, desafiado a participar e, finalmente, colocado na «condição de usufrutuário da sua própria história: vendo-se à distância nos textos de outro».”

O prazer da escuta estende-se agora para além da cumeada das serras transmontanas, numa edição da BOCA que fixa em livro e áudio a sessão de contos de 2021, de António Modesto Navarro, João de Araújo Correia e Miguel Torga, interpretados pela atriz Patrícia Ferreira e pelo músico Rui Fernandes. Que a viagem das histórias continue. E que viajemos com elas!”

No decorrer da apresentação, foi interpretado pela atriz Patrícia Ferreira e pelo músico Rui Fernandes, ao vivo, um dos contos presentes no audiolivro, intitulado de “O Pastor Gabriel”.

A ocasião contou com a presença, do diretor artístico da Peripécia Teatro, Sérgio Agostinho e os membros da companhia Peripécia, da Presidente do Município de Sabrosa, Drª Helena Lapa, o Vice-Presidente do Município de Sabrosa, Martinho Gonçalves e o Diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira.