Contos tradicionais transmontanos “abrem” temporada da Filandorra

No próximo dia 14 de janeiro, a Filandorra – Teatro do Nordeste vai estar no Centro Cultural de Mirandela com “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” de Alexandre Parafita, uma peça para toda a família que vai ter oportunidade de “viajar” pelo universo fantástico e encantatório da tradição oral transmontana com os seus contos, lendas e mitos, recolhidos e compilados em livro pelo escritor e etnógrafo, numa abordagem cénica onde o imaginário popular está no auge da sua vibração.

Com encenação de David Carvalho, Diabos e Diabritos…. num saco de mafarricos conta com as interpretações de Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, e Silvano Magalhães, e na técnica com Pedro Carlos (Som) e Carlos Carvalho (Luz). As histórias preservadas em livro, e agora transpostas para o palco, são enriquecidas com canções originais (letra e música) de Marília Miranda, colaboradora regular da Filandorra nos domínios da dramaturgia e criação musical.

Recorde-se que Diabos e Diabritos…num saco de Mafarricos foi a primeira produção do projeto “Reportórios, Territórios e Identidades” apoiado pela DGartes/Ministério da Cultura ao abrigo do Programa de Apoio Sustentado às Artes – Teatro (biénio 2021-2022).

Estreado em Maio de 2021 em Vinhais, desde então já foi visto por cerca de 5000 espectadores nas 47 representações nos “palcos” da região do interior norte, desde bibliotecas, escolas, auditórios e teatros municipais, muitas delas com a presença do autor, Alexandre Parafita, que tem acompanhado a Filandorra na digressão deste espectáculo sempre que lhe é possível.

Ajustada ao ciclo de festividades de inverno que decorre na região entre Dezembro e Fevereiro, Diabos e Diabritos num saco de mafarricos sobem ao palco do Centro Cultural de Mirandela no dia 14 pelas 21h30, uma proposta cultural para toda a família, desde o mais velho até ao mais novo, que “reinventa” os serões de outros tempos em que “contar e ouvir” os contos populares alegrava as noites de inverno à lareira.