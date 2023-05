Convenção de Fitness levou 5000 pessoas ao Pavilhão dos Desportos

O Pavilhão dos Desportos, em Vila Real, acolheu, no fim-de-semana de 12 a 14 de maio, a VI Convenção de Fitness, uma iniciativa do Município que acompanha as novas dinâmicas de massas relacionadas com a atividade física e o desporto em geral, atraindo cada vez mais público. A edição deste ano não foi, por isso, exceção. Pelo Pavilhão dos Desportos passaram, ao longo dos três dias da convenção, cerca de 5000 pessoas, entre público e participantes.

O Vice-Presidente do Município de Vila Real e vereador com o Pelouro do Desporto, Alexandre Favaios, deu o “pontapé de saída” deste evento dando as boas-vindas ao público e participantes presentes na Gala Fitness, que teve lugar na sexta-feira à noite, referindo que “a transversalidade do desporto, a sua força e vigor, estão bem patentes na multiplicidade e nas dinâmicas presentes no programa da Convenção”.

A Gala Fitness foi assim o mote para um fim-de-semana dedicado ao desporto, onde os ginásios e as academias brilharam com as suas apresentações coreografadas. No sábado e domingo, entre as 09h00 e as 18h00, quem passou pelo pavilhão e piscinas municipais teve a oportunidade de participar em diversos Workshops, alguns dos quais creditados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que abordaram temas como natação, Abdominais Hipopressivos, flexibilidade ou Lesões Musculoesqueléticas, assim como em inúmeras Masterclasses desde o pump ao jump, cycling, pilates, yoga e danças diversas, do contemporâneo ao Zumba.

De destacar ainda a realização de uma caminhada, integrada na Convenção, no âmbito do programa “Domingos Ativos”, recentemente criado pelo Município. Aderiram a esta caminhada, que teve como ponto de partida e chegada o Centro de Marcha e Corrida, no Parque Corgo, cerca de 120 pessoas. No sábado à tarde, cerca de uma centena de utentes do programa Bila Sénior passaram também pelo Pavilhão dos Desportos, onde mostraram que a prática de atividade física não tem limite de idade.

As crianças voltaram a ter um espaço inteiramente a elas dedicado onde ocuparam de forma divertida e pedagógica o seu tempo, enquanto os adultos participavam nos workshops e masterclasses, para além de múltiplas atividades de dança e classes temáticas vocacionadas para esta faixa etária.

A VI Convenção de Fitness repetiu o sucesso das edições anteriores, pelo que o Município agradece a colaboração de todas as entidades envolvidas e reconhece que este sucesso se deve, também, em grande medida, à vivacidade das academias e ginásios de Vila Real que continuam em franco crescimento e que contribuem para um estilo de vida mais saudável.