Convento de Ferreirim reabriu ao público com apoio do Município de Lamego

Após dois anos de acesso condicionado, o Convento de Santo António de Ferreirim reabriu de forma permanente ao público, numa iniciativa que se destinou, igualmente, a assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. O Presidente da Câmara Municipal de Lamego marcou presença na sessão de reabertura deste monumento do século XVI, bem como a Diretora Regional de Cultura do Norte (DRCN), Laura Castro, e a diretora do Museu de Lamego, Alexandra Falcão.

No âmbito desta sessão de abertura, Francisco Lopes participou na reflexão que decorreu sobre património e sustentabilidade, numa visita orientada pelos técnicos da DRCN, responsáveis pelo projeto de arquitetura e engenharia da requalificação do claustro e zona envolvente, concluído em 2021, ao abrigo da Operação Norte2020, Vale do Varosa 2.

O Município de Lamego colaborou na reabilitação do Convento de Santo António, um investimento superior a 157 mil euros. As obras visaram complementar o trabalho realizado na primeira fase da Operação Vale do Varosa, a qual deu origem à criação do Centro Interpretativo existente neste monumento, aberto ao público em julho de 2016. A colaboração da autarquia foi concretizada através de uma dotação financeira que serviu para reforçar a execução dos trabalhos de reabilitação e valorização da Igreja e Mosteiro de Ferreirim.