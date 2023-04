Convidados da Press Trip “É aqui que eu gosto de estar!” encantados com o Alto Tâmega e Barroso

Durante dois dias e meio, uma equipa de bloggers, jornalistas e influencers percorreu o território do Alto Tâmega e Barroso naquela que se intitula como a Rota da Água, que engloba os seis municípios que compõem esta Comunidade Intermunicipal, através do elemento agregador: Água.

Entre os dias 24 e 26 de março esta equipa de convidados visitou 21 dos mais de 200 pontos de especial interesse turístico da região, o que demonstra que a média atual das 1,8 dormidas no território não é suficiente para ficarem a conhecer todo o potencial do Alto Tâmega e Barroso.

Com uma quantidade tão vasta de pontos de especial interesse turístico não foi tarefa fácil selecionar os pontos a incluir neste itinerário, no entanto, o critério foi o de tentar inserir vários locais em cada um dos municípios que pudessem proporcionar a estes bloggers, jornalistas e influencers experiências diferenciadas, mas representativas da identidade do município em questão.

Este território de Saúde e Bem-Estar a partir de agora apresenta-se com uma nova rota – Rota da Água – que une os seis municípios que constituem a CIMAT (Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso).

A Press Trip “É aqui que eu gosto de estar!” visou atrair novos fluxos turísticos através de um conjunto de trabalhos jornalísticos, assim como da divulgação através das redes sociais.

O arranque oficial da Press Trip foi dado pelo Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves, no Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso tendo depois a comitiva saído em direção a Valpaços, onde foi recebida na Casa do Vinho, um museu interativo com equipamentos multi-touch de última geração que desvendam a história, as características e especificidades da vinha e dos vinhos da região, dando realce também ao património arqueológico e paisagístico. O dia terminou com um jantar no restaurante do Olive Nature Hotel & Spa Quinta Dona Adelaide, onde também pernoitaram e se prepararam para as atividades do dia seguinte.

No segundo dia o grupo encontrou paisagem e natureza puras numa visita à Ecovia do Rabaçal, de onde seguiram para o próximo destino, Chaves.

A jornada na cidade flaviense começou no KM0 da Estrada Nacional 2, seguindo-se uma visita à Ponte Romana e ao Museu das Termas Romanas

As energias foram repostas com um almoço no Restaurante Carvalho, onde todos os presentes tiveram a oportunidade de degustar um arroz de fumeiro com naco de vitela no borralho, Rabanada à Carvalho e Trio à Sr. Secretário. Após o almoço a equipa passou pelo Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso para levantar o kit das Termas que continha, entre outros, um copo para beber a água das Termas de Chaves. O destino seguinte foi o concelho de Montalegre.

Na vila da Sexta-Feira 13, a visita foi iniciada no EcoMuseu do Barroso com uma apresentação das diversas valências e atividades turísticas do município, tendo havido oportunidade para várias experiências sensoriais disponíveis dentro do mesmo, seguida de uma tour ao Castelo de Montalegre. Daqui foi feita a volta à barragem do Alto Rabagão em direção à Casa do Pedro, em Vilarinho Seco, já no concelho de Boticas, onde se puderam deliciar com o típico cozido barrosão. Após um dia em cheio a noite terminou no Boticas Hotel Art & Spa.

O último dia começou com o pequeno-almoço no Boticas Hotel Art & Spa, seguido da visita ao Centro de Artes Nadir Afonso e ao Boticas Parque Natureza e Biodiversidade, onde toda a natureza foi contemplada e registada na memória e, para recordação futura, através de fotografias e vídeos, publicados nas redes sociais destes bloggers, jornalistas e influencers.

Já em Ribeira de Pena foi altura de desfrutar de um pouco de adrenalina no Pena Aventura Park, dentro dos carros de estilo tobogã do Alpine Coaster, e vislumbrar as paisagens deste concelho.

O almoço no Pena Park Hotel confortou o corpo e a alma para preparar a viagem até Vila Pouca de Aguiar. Da parte da tarde, houve tempo, ainda, para descobrir a Lagoa do Alvão, o Complexo do Ouro Romano de Tresminas e o Centro Hípico de Pedras Salgadas, onde o grupo teve a oportunidade de andar a cavalo e usufruir de uma experiência única.

O jantar deste dia foi na Casa do Capador, terminando esta experiência no Vidago Palace Hotel.

Esta equipa participou, ainda, no dia seguinte (27 de março) no Fórum “Turismo, Sustentabilidade e Crescimento do Interior”, que decorreu no Casino de Pedras Salgadas – Vila Pouca de Aguiar, onde alguns destes elementos foram convidados enquanto oradores do painel “Turismo no Alto Tâmega e Barroso” para se pronunciarem sobre as experiências vividas no fim de semana.

Alto Tâmega e Barroso, é aqui que eu gosto de estar!

GC