Convívio Sénior juntou cerca de 400 pessoas de todo o concelho de Mondim de Basto

O passado domingo, dia 18 de setembro, foi dia de convívio e de partilha para cerca de 400 pessoas do concelho de Mondim de Basto.

O destino escolhido pelo Município de Mondim de Basto para este convívio sénior foi o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e contou com forte adesão da população mais idosa do concelho.

Do programa desta jornada destaque para a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, o almoço convívio e a partilha de momentos de animação e de devoção.

O Vice-Presidente, Carlos Amorim e a Vereadora Carla Silva acompanharam este grupo de Mondinenses neste convívio e salientaram a importância de proporcionar estes encontros à população mais idosa, como forma de valorizar o seu papel na sociedade e o contributo que deram ao concelho na sua vida ativa. “É a sabedoria e a experiência do passado destas pessoas que nos ajudam a construir um futuro mais fraterno e solidário, valorizando as coisas simples da vida, que são também as mais importantes”.

O Convívio Sénior é uma iniciativa da autarquia que contou com a colaboração das juntas de freguesia e das associações locais.

GC CM