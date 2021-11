Cooperativa Agro Rural de Boticas promove ciclo de conferências “Viver a Ruralidade”

O Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, vai presidir ao início do Ciclo de Conferências “Viver a Ruralidade”, que discutirá o futuro da gestão e ordenamento dos baldios em territórios de baixa densidade, o qual se realizará no próximo dia 19 de novembro (sexta-feira), no Auditório Municipal Dr. José Fernandes em Boticas, com início às 14h00.

Na iniciativa participará também o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, bem como a Directora Regional do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, e o Presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas, Albano Álvares, entidade promotora do evento, que conta com a colaboração da Câmara Municipal de Boticas.

Durante a manhã, do mesmo dia, estão programadas visitas ao maior Projeto de “Cabras Sapadoras” do país para demonstrar a importância da pastorícia na prevenção dos Fogos Rurais, bem como a Unidades de Baldio que integram o Agrupamento de Baldios do Concelho de Boticas “com maior dimensão a nível nacional” onde decorrem investimentos na gestão, ordenamento e transformação da paisagem.

Fonte: GC CMB