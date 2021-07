Coordenador da Task Force recebeu Medalha de Mérito do Município de Vila Real

O Município de Vila Real condecorou o vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, como “reconhecimento que o concelho e todo o país devem ao cidadão, ao militar, ao líder e a toda a sua equipa, pelo trabalho desenvolvido no combate à pandemia de Covid-19 e pelas vidas salvas”.

O vice-almirante, reconhecido pela medalha instituída a propósito do 96º aniversário de elevação de Vila Real a cidade, referiu, no final, que este prémio não é para ele, mas sim para as “4700 pessoas, no mínimo, que estão a trabalhar para vacinar mais de 100 mil portugueses todos os dias”. “Não encaro esta medalha como uma medalha pessoal. Esta homenagem é para essas pessoas, é para o grupo, não é para a minha pessoa, eu sou apenas o representante de toda a equipa da Task Force”, disse.

No decorrer do discurso, proferido durante a cerimónia que decorreu no Teatro Municipal, o vice-almirante falou do esforço que tem sido feito pelos portugueses no contexto da vacinação. “Nós, os portugueses, somos os únicos capazes de nos salvar a nós próprios, se agirmos enquanto comunidade, se acreditarmos em nós. E, por isso, temos que ter orgulho em nós próprios”, referiu, acrescentando: “aos portugueses foi-lhes pedido muitos sacrifícios, têm esperado, por vezes, horas para tomar uma vacina, em filas, sem grandes distúrbios, aguentando estoicamente… Para que, enquanto comunidade, possamos sair fortalecidos e possamos voltar à nossa vida normal”. Gouveia e Melo concluiu, sublinhando que esta missão (a vacinação) “vai tornar os portugueses mais unidos e mais fortalecidos para o futuro”.

Recorde-se que o Vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo assumiu em 3 de fevereiro de 2021 as funções de Coordenador da Task Force para o plano de vacinação contra a Covid-19. O planeamento e a execução da maior operação sanitária alguma vez levada a cabo em Portugal têm sido reconhecidos como exemplares, quer nacional, quer internacionalmente.