Coro da Universidade Sénior de Rotary da Régua atua em Mesão Frio

O Coro da Ordem dos Médicos e o Coro da Universidade Sénior de Rotary da Régua vão atuar no cenário místico do Claustro do Convento de São Francisco, atual edifício dos Paços do Concelho de Mesão Frio.

Os dois concertos inéditos trazem, à vila Porta do Douro, temas musicais marcantes do cancioneiro português e um repertório musical amplamente diversificado, que palmilhará o mundo, nos diferentes idiomas.

Sob a direção do Maestro José Manuel Pinheiro, o Coro da Ordem dos Médicos, que conta já com um vasto currículo de atuações desde a sua génese em 2014, convidará o público a viajar pelo mundo, ao som de uma mescla de temas brasileiros, espanhóis, hebraicos, africanos, etc., de autores mundialmente conhecidos, tais como, Tom Jobim, Cat Stevens, Ray Evans, Leigh Harline, entre outros. Composto por cerca de 40 elementos, o Coro da Ordem dos Médicos atuará acompanhado de piano, durante cerca de 40 minutos. Todas as músicas serão executadas a quatro vozes: tenor, baixo, soprano e contralto.

O Grupo Coral da Universidade Sénior de Rotary da Régua, composto por cerca de três dezenas de elementos, maioritariamente mulheres, ecoará no edifício dos Paços do Concelho, a duas vozes, acompanhado de violino e bandolim. Dirigido por José Sousa, o coro de Peso da Régua interpretará durante cerca de 25 minutos temas da música popular portuguesa bem conhecidos do público, com especial destaque para as canções «Olhos Negros», «Aldeia da Roupa Branca» ou «Tiro-liro-liro», que abrilhantarão a noite musical.