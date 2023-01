Coronel de Infantaria Homem Félix é o novo Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13

​O Coronel de Infantaria Homem Félix tomou posse como Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13), no dia 13 de janeiro, em Vila Real, sucedendo no cargo ao Coronel Vale Cruz.

A Cerimónia foi presidida pelo Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Mendes Ferrão, e contou com a presença do Comandante da Brigada de Intervenção, Brigadeiro-General Mendes Farinha, do Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, João Gaspar, do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaios, do Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Emídio Gomes, do Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Azevedo, entre outras entidades militares e civis.

A assinatura do Termo de Posse de Comando e a entrega do Estandarte Nacional à guarda do Regimento ao novo Comandante pelas mãos do Brigadeiro-General Mendes Farinha, foram os momentos mais marcantes que assinalaram o início do Comando.

A finalizar a efeméride, o Coronel Homem Félix procedeu à assinatura da primeira Ordem de Serviço como Comandante do Regimento.​