Corporações de todo o país celebram Dia Nacional do Bombeiro em Lamego

Pela segunda vez na sua história, a cidade de Lamego recebeu este domingo as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. O governante sublinhou estarem garantidas as condições para enfrentar um verão “muito exigente” em termos de incêndios florestais. “Ao nível do dispositivo de combate a incêndios rurais e também ao nível dos meios financeiros que o Governo disponibilizou para os bombeiros portugueses, está tudo feito aquilo que havia para fazer”, afirmou.

Centenas de bombeiros e corporações de todo o país deslocaram-se a Lamego para participar nestas celebrações. Para além da intervenção de várias personalidades e da realização de uma parada, a Liga dos Bombeiros Portugueses, entidade organizadora, organizou uma cerimónia de condecoração que homenageou e destacou vários elementos das forças de socorro e segurança. Durante este evento, foi entregue o crachá de ouro ao comandante dos Bombeiros de Lamego, Nuno Carvalho.

“Congratulo-me com a excelente organização destas comemorações, preparadas ao pormenor, pela Liga dos Bombeiros, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Lamego. Mais uma vez, revelámos ser uns excelentes anfitriões e deixámos uma excelente imagem do nosso concelho, com benefícios óbvios para a atividade económica local. As nossas unidades hoteleiras e a restauração, por exemplo, estiveram completamente lotadas nos últimos dias. Queremos continuar a angariar importantes eventos para o concelho”, sublinha Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego. O autarca destacou ainda, por outro lado, a necessidade de continuar a investir no reforço e apetrechamento das corporações: “Os bombeiros são elementos fundamentais. Precisamos de estimular o voluntariado, de garantir o apetrechamento dos meios financeiros necessários para a atividade dos bombeiros, de investir na formação e nalguma profissionalização”.

As comemorações do Dia Nacional do Bombeiro também contaram com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda, que garantiu que o Governo tem em análise a revisão dos valores pago por quilómetro nas deslocações dos bombeiros, uma exigência antiga das associações para saírem do “sufoco financeiro”.

Durante o último fim de semana, os Bombeiros Voluntários de Lamego organizaram ainda a terceira edição do “Bombeirinho de Ferro”, campeonato que mobilizou mais de 700 infantes e cadetes de associações e corpos de bombeiros de todo o país.

GC CM de Lamego