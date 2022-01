Corrida de S. Silvestre de Vila Real realiza-se neste sábado

Realiza-se, no dia 29 de janeiro de 2022, pelas 18h00, com partida no Regimento de Infantaria 13 e chegada na Praça do Município, a XV S. Silvestre Cidade de Vila Real, uma organização da Câmara Municipal de Vila Real, do Regimento de Infantaria 13, da Associação de Atletismo de Vila Real, Fundação Inatel, Polícia de Segurança Pública e Junta de Freguesia de Vila Real.

Para além da corrida, que terá um percurso de 10 km, realizar-se-á também uma caminhada de 6 km destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos. O percurso da corrida desenrola-se nos principais arruamentos da cidade de Vila Real, com partida do Regimento de Infantaria 13, seguindo pela Avenida Aureliano Barrigas até a rotunda da Galp – Garagem Loureiro – com retorno em direção à Timpeira – Rua dos Promotores do Circuito de Vila Real – Avenida de Osnabruck – Avenida da Europa – Rua Visconde de Carnaxide – Rua Augusto Rua – Ponte Metálica – Rua Miguel Bombarda – Avenida 1º Maio – Avenida Aureliano Barrigas – Rua do Entroncamento – Rua de Stª. Iria – Avenida Rainha Stª Isabel – Praça Nossa Senhora da Conceição, – Avenida D. Dinis – Rua de Stª. Sofia – Rua D. Pedro de Castro – Avenida Carvalho Araújo, terminando na Praça do Município.

A caminhada terá igualmente partida do Regimento de Infantaria 13, passando pela Avenida Aureliano Barrigas até a rotunda da “Jomarco”, com retorno seguindo em direção à Timpeira – Rua dos Promotores do Circuito de Vila Real – Avenida de Osnabruck – Avenida da Europa- Rua Visconde de Carnaxide — Rua Augusto Rua – Ponte Metálica – Rua Alexandre Herculano, Rua Dr. Roque da Silveira Largo dos Combatentes da G. Guerra, Rua Serpa Pinto, Rua António Azevedo, Largo Pelourinho, Avenida Carvalho Araújo, culminando na Praça do Município.

Solicita-se a melhor compreensão de todos os munícipes para os constrangimentos causados pelas alterações de trânsito necessárias para o normal e seguro desenrolar destas provas.