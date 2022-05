“Corrida para a Vida”, em Montalegre, reverte para a Liga contra o Cancro

O município de Montalegre associa-se à terceira edição da Corrida para a Vida, iniciativa solidária de combate contra o cancro que decorre até ao próximo dia 29. Sob o slogan “Contra o Cancro, à partida vale tudo”, esta ação apela a todos para se associarem através de uma inscrição prévia. Não fique parado e apoie a Liga Portuguesa Contra o Cancro – NRN.

Vale caminhar, vale correr, vale dançar, numa prova de solidariedade virtual acessível a todos, na sua casa ou na sua área de residência. Montalegre irá contribuir na “Corrida para a Vida”, no próximo dia 26, através de uma caminhada. As inscrições são realizadas na sede do Ecomuseu de Barroso. Cada participante fará o donativo que entender. O percurso inicia, às 17h30, na Praça do Município. Irá percorrer lugares como o “Parque do Rio Cávado”, “Ponte de Donões”, recinto do Senhor da Piedade e, de novo, “Parque do Cávado”.

A terceira edição da Corrida para a Vida mantém a caraterística de ligação da população de toda a região Norte, numa mesma iniciativa solidária de apoio à luta contra o cancro, ao possibilitar a inscrição e a participação de cada pessoa na localidade da sua preferência e em data e horário à escolha de cada uma, ao longo de um período de duas semanas. O evento decorre de 15 a 29 de maio. O principal objetivo deste evento traduz-se em angariar o maior valor possível, para aplicar em benefício dos doentes oncológicos, especialmente os mais carenciados: apoio social e económico (cabazes alimentares, medicação, transportes, material terapêutico), apoio psico-oncológico e apoio jurídico. Tal como na segunda edição, esta “Corrida para Vida” tem como padrinhos, Aurora Cunha e Marco Paulo.