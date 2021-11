Corte de tráfego no Túnel do Marão durante a noite de hoje

A Infraestruturas de Portugal informa que na noite do próximo dia 4 de novembro será realizado um simulacro no Túnel do Marão. Este exercício tem como objetivo testar os equipamentos instalados no túnel, a articulação das diferentes entidades ligadas ao socorro e proteção civil, autoridades policiais e a IP como entidade exploradora da infraestrutura.

Para a realização do exercício será necessário encerrar o túnel na noite de quinta para sexta-feira, entre 21h00 e as 6h00, em ambos os sentidos, sendo a circulação garantida pelo desvio de trânsito a implementar pelo IP4, entre o Nó de Ligação ao IP4 e o Nó da Campeã.

A realização do simulacro permite dar cumprimento ao previsto no Plano de Emergência Interno do Túnel do Marão, sendo que este exercício decorrerá em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) através do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, em articulação com os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) do Porto e Vila Real.

Agradecemos a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estarmos a contribuir para a melhoria das condições de segurança dos utilizadores da infraestrutura.