Corte de trânsito devido à requalificação da Zona Envolvente do Mercado Municipal

A Câmara Municipal de Vila Real informa que a partir do próximo dia 30 de junho, irá iniciar-se uma nova fase dos trabalhos de requalificação da Zona Envolvente do Mercado Municipal, inseridos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real. Nesta fase da obra, o troço da rua Gonçalo Cristóvão entre a rua D. Pedro de Castro e a Rua Margarida de Chaves será encerrado ao trânsito.

A interrupção desta rua obrigará a desviar o trânsito pelas restantes ruas que constituem o espaço público da envolvente ao Mercado Municipal. A rua de Santa Sofia, recentemente intervencionada, passará a ter dois sentidos de circulação, sendo o arruamento adaptado para esse efeito. Será mantida a rotunda provisória no fundo da rua de Santa Sofia, permitindo direcionar o trânsito na intersecção com a rua D. Pedro de Castro. Os condicionamentos supra citados vão decorrer no período mínimo de tempo necessário à execução dos trabalhos e estão sujeitos a ajustes e possíveis pequenas alterações no decorrer dos mesmos.

Devem, por isso, todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.