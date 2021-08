Covid-19: casos ativos no Alto Tâmega continuam a subir

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso divulgou, hoje, o último Boletim Epidemiológico, referente ao dia 23 de agosto. Segundo este boletim, há 483 casos ativos de Covid-19 no Alto Tâmega. De referir que o número de casos subiu consideravelmente nos últimos dias.

Nos concelhos que compreendem a região do Alto Tâmega, Chaves é aquele que regista, até ao momento, o número mais elevado de casos ativos, com um total de 151. Segue-se, depois, Vila Pouca de Aguiar, com 114, Boticas com 103 casos ativos, Montalegre com 51, Valpaços com 34 e Ribeira de Pena com 30.

Desde o início da pandemia já recuperaram da doença 8523 pessoas. Há 254 pessoas em quarentena, mais 41 do que no domingo. Faleceram, no total, 152 indivíduos com a doença.