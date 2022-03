Covid-19: Centro de Vacinação de Lamego encerra os serviços

A partir da próxima semana, o Centro de Vacinação de Lamego (CVL), a funcionar no Centro Multiusos, vai encerrar, devido à elevada taxa de vacinação no concelho, e consequente diminuição no número de pessoas para a inoculação da vacina.

A vacinação pontual dos cidadãos continuará a decorrer, a partir de 28 de fevereiro, no Centro de Saúde (Rua de Fafel) e na Unidade de Saúde Familiar Douro Vita (Av. 5 de Outubro). Funcionará em regime de marcação prévia às terças, quintas, sextas e sábados (neste dia apenas no Centro de Saúde), das 9h às 12 horas.

Criado pelo ACES DOURO SUL, em colaboração com o Município de Lamego, o Centro de Vacinação de Lamego contou com uma equipa de funcionários municipais destacada para apoiar os profissionais de saúde, assim como para o suporte logístico ao seu funcionamento.

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, enaltece “toda a disponibilidade, colaboração e empenho manifestado pelos recursos humanos afetos ao CVL que permitiram atingir uma excelente taxa de cobertura vacinal no ACES Douro Sul e no concelho”.