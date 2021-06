Covid-19: centro instalado em Alijó assegura ritmo elevado de vacinação

Cerca de 78% das pessoas inscritas no Centro de Saúde já receberam, pelo menos, a primeira dose ou estão já totalmente vacinadas. Das 11378 pessoas inscritas no Centro de Saúde, cerca de 28% já recebeu a vacinação total e mais de 50% já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Investir na saúde e na qualidade de vida das pessoas é uma prioridade do Município de Alijó, razão pela qual está a assegurar, desde fevereiro, condições para uma vacinação de proximidade através do Centro instalado no Pavilhão Municipal.

O Município está também a assegurar o transporte, sempre que solicitado, para assegurar que ninguém fica de fora deste processo, tendo transportado mais de 1000 pessoas a partir das suas localidades até ao Centro de Vacinação, instalado no Pavilhão Municipal de Alijó. Graças à colaboração entre os profissionais do Centro de Saúde de Alijó e os trabalhadores da Câmara Municipal tem sido possível manter o ritmo elevado de vacinação no Concelho.