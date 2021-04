Covid-19: comunistas sensibilizam funcionários da Continental

A Organização Regional do PCP de Vila Real (DORVIR) apresentou medidas de combate à Covid-19 na empresa Continental, em Vila Real. “Garantir a rápida vacinação a todos” é o nome da campanha, promovida pelo Partido Comunista a nível nacional.

Gonçalo Oliveira, responsável pela DORVIR e membro do comité central do PCP, esteve, no passado dia 6 de abril, em frente à Continental, no âmbito da campanha de aceleração da vacinação como “medida indispensável” contra a Covid-19. Esta iniciativa consistiu na distribuição de um folheto que aborda três medidas “decisivas no combate” do vírus, dando principal destaque à “vacinação rápida de todos os portugueses”, seguida da “testagem massiva” e do “rastreio de todos os casos positivos”.

A campanha decorreu durante a semana através do contacto direto com a população, privilegiando a comunicação com os trabalhadores que mantiveram o serviço, apesar do confinamento, com o intuito de assinalar a importância das medidas que serão discutidas no Parlamento. A proposta consiste numa “iniciativa legislativa” que lembra ao Governo “a necessidade de tomar medidas imediatas que diversifiquem a aquisição de vacinas com base no recurso a outras que já foram aprovadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”.

O dirigente comunista destacou, ainda, que o país devia apostar na “produção das próprias vacinas” e criar condições para responder a essa necessidade. “O caminho é cuidar da saúde das pessoas e iniciar a recuperação económica do país com a aceleração do processo de vacinação”, concluiu.

Estas medidas foram analisadas dia 8 de abril, na Assembleia da República, enquanto “Projeto de Resolução” proposto pelo PCP.