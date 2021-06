Covid-19: concelho de Lamego tem 57% da população inoculada

O Centro de Vacinação de Lamego, implementado pela Câmara Municipal de Lamego, atingiu recentemente o número de 14.500 pessoas vacinadas no concelho. Atualmente 57% da população lamecense encontra-se já inoculada, um número superior à média nacional registada.

Estabelecido pela Câmara Municipal de Lamego, em articulação com o ACES DOURO SUL e a Autoridade de Saúde local, o Centro de Vacinação encontra-se neste momento em fase de imunização de munícipes com idade entre os 30 e 39 anos.

Nas últimas semanas, o Centro de Vacinação de Lamego, instalado no Centro Multiusos, tem registado um valor médio de vacinação correspondente à administração de 300 vacinas por dia.

Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, salienta que «o nosso objectivo é vacinar toda a população do concelho, de acordo com o plano nacional definido pelo Ministério da Saúde, e nesse sentido, os números de inoculações atingidos demonstram que estamos no bom caminho. Estou muito satisfeito pela forma como este processo está a decorrer e o que isso representa, em concreto, para o bem-estar dos lamecenses. Desde o início que várias entidades uniram esforços para apoiar o Serviço Nacional de Saúde nesta tarefa importantíssima para o futuro da nossa comunidade e isso é algo que importa também destacar como determinante no sucesso de toda esta operação.»

Desde que iniciou a sua atividade que o Centro de Vacinação de Lamego tem vindo a vacinar a sua população segundo as normas da DGS e tendo em conta que, numa primeira fase, nos grupos prioritários previamente definidos se encontravam idosos com mais de 80 anos e utentes com comorbilidades específicas e idade superior a 50 anos, docentes, não docentes do meio escolar e de âmbito social.