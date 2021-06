Covid-19: há 68 casos ativos no Alto Tâmega

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso publicou o último Boletim Epidemiológico, referente ao dia 24 de junho. Segundo este boletim, o número de casos ativos na região do Alto Tâmega subiu, relativamente à passada semana, registando um total de 68 pessoas infetadas por Covid-19.

Nos concelhos que compreendem a região do Alto Tâmega, Chaves é aquele que regista, até ao momento, o número mais elevado de casos ativos, com um total de 29. Segue-se, depois, Valpaços e Montalegre, ambos com tem 14 casos, Vila Pouca de Aguiar com 6, Ribeira de Pena 4 e Boticas apenas um.

Desde o início da pandemia já foram confirmados, no Alto Tâmega, 8052 casos de Covid-19. Há 7832 pessoas recuperadas. Faleceram 150 indivíduos com a doença.