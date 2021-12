Covid-19: instalação de Centro de Rastreio “Walk Thru” em Vila Real

A Unilabs, em parceria com o Município de Vila Real, procedeu à instalação de um ponto de rastreio em modelo “Walk Thru”, com vista a rastrear e sinalizar infeções de COVID-19. Cada cidadão poderá usufruir de 4 testes gratuitos por mês, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Esta estrutura está instalada na Alameda de Grasse, funcionando de segunda a sábado, entre as 14h00 às 18h00.

Atendendo à quadra festiva que se aproxima, e ao consequente aumento de contactos decorrentes das reuniões familiares, o Município de Vila Real acolheu de imediato a proposta apresentada pela Unilabs, dando todo o apoio logístico necessário.

Os Walk Thru, são estruturas de proximidade e conveniência, ideais para os centros citadinos e/ou locais de grande fluxo pedonal pelo que servem na perfeição a estratégia de reforço do número de testes a realizar diariamente. Estes pontos de testagem permitem que se faça o Teste de Deteção (PCR) ou Antigénio (Deteção Rápida) numa unidade móvel, onde o percurso pode ser feito a pé. De forma a evitar o trânsito que se regista nos grandes centros urbanos e ainda para disponibilizar uma alternativa para aqueles que adotam um estilo de vida mais saudável, este serviço é semelhante ao Drive Thru atual, garantindo a máxima segurança aos utentes.