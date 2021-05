Covid-19: Lamego avança no plano de desconfinamento

O concelho de Lamego vai avançar para a mesma fase do resto do país no plano de desconfinamento, anunciou hoje o Governo em conferência de imprensa, após a realização do Conselho de Ministros. Esta decisão deve-se à melhoria da situação epidemiológica, registada durante os últimos dias.

No atual contexto, o Município de Lamego continuará a promover diversas ações de sensibilização e fiscalização junto da população para garantir o cumprimento das normas higiénico-sanitárias em vigor.

De acordo com o atual processo de desconfinamento, passam a aplicar-se em Lamego as seguintes regras já a partir deste fim de semana:

Horários de funcionamento:

• Restaurantes e espetáculos até às 22h30;

• Comércio em geral: até às 21h00 nos dias de semana e até às 19h00 nos fins de semana e feriados.

• Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas;

• A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre;

• Os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene;

• A lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço.

•As instalações desportivas onde ocorra prestação de serviços passam a encerrar às 22h30.

Passa também a estar permitido o funcionamento:

• Da atividade dos equipamentos itinerantes de diversão;

• Dos parques de diversão infantil de natureza privada ainda que na dependência de autorização da DGS;