Covid-19: Lamego está acima dos 240 casos por 100 mil habitantes

Com base no relatório da situação hoje divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS), o Município de Lamego informa que a taxa de incidência da COVID-19 no concelho é de 281 casos por 100 mil habitantes, superior à fasquia definida pelo Governo (240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores), a partir do qual os municípios correm o risco de dar um passo atrás no plano de desconfinamento.

Neste sentido, o Município de Lamego apela, mais uma vez, ao respeito e ao cumprimento escrupuloso de todas as normas de segurança face à propagação da covid-19, nomeadamente o uso de máscara de proteção e a salvaguarda do distanciamento social.

Nos últimos dias, foi suspensa a publicação diária do boletim epidemiológico relativo ao concelho de Lamego, por orientação expressa da DGS.

De referir que o concelho de Lamego vai continuar na última fase do Plano de Desconfinamento e com as regras que se aplicam desde o dia 1 de maio.