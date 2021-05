Covid-19: Lamego recua no plano de desconfinamento

O concelho de Lamego vai recuar no processo de desconfinamento, para as regras de 19 de abril, anunciou ontem o Governo em conferência de imprensa, após a realização do Conselho de Ministros. Esta decisão tem por base a atual taxa de incidência da COVID-19 no concelho, superior à fasquia estabelecida (240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores), a partir do qual os municípios dão um passo atrás naquele processo.

O desconfinamento no país continua assim a andar a diferentes “velocidades”. Na próxima quinta-feira, será feita uma nova atualização semanal que terá em conta o nível de incidência da COVID-19 em cada concelho.

Com o objetivo de inverter a atual situação, o Município de Lamego vai intensificar as ações de sensibilização e fiscalização junto da população para garantir o cumprimento de todas as normas higiénico-sanitárias durante a atual Situação de Calamidade. Estas ações vão incidir particularmente nos locais onde decorre a Feira Semanal de Lamego e no Mercado Municipal.