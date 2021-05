Covid-19: Lamego regista tendência de descida do número de casos

Lamego regista neste momento uma tendência de descida no número de casos ativos por COVID-19 no concelho, bem como da respetiva taxa de incidência. Com base no relatório da situação hoje divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS), existem 61 casos ativos no Município de Lamego e a taxa de incidência é inferior a 265 casos por 100 mil habitantes. “Tenho esperança e fundadas expetativas que na próxima avaliação do Governo, dentro de uma semana, Lamego acompanhe o resto do país no atual desconfinamento. Verifica-se já uma evolução favorável, porque há uma diminuição dos números reportados em relação à anterior avaliação”, afirma o Presidente Ângelo Moura.

Além desta tendência positiva, o Centro de Vacinação de Lamego vai ultrapassar este fim de semana as 10 mil pessoas vacinadas, um valor superior à média nacional. Instalada no Centro Multiusos, a estrutura regista agora um pico de vacinação médio contra a COVID-19 na ordem das 300 vacinas/ dia. Desde a entrada em funcionamento, já foi completada a primeira fase da campanha de vacinação que abrangeu os grupos prioritários, nomeadamente os idosos com mais de 80 anos e os utentes com determinadas comorbilidades e idade superior a 50 anos. A vacinação dos docentes e não docentes do meio escolar e respostas sociais também ocorreu nesta fase. Até ao momento, foram ainda realizados 23500 testes à COVID-19 no concelho.

Em simultâneo, o Município de Lamego continua a implementar e a intensificar as ações de sensibilização e de fiscalização junto da população para garantir o cumprimento de todas as normas higiénico-sanitárias. Estas ações incidem particularmente nos locais onde decorre a Feira Semanal de Lamego e no Mercado Municipal.

Por último, apela ainda ao dever cívico de recolhimento por parte de todos os cidadãos e ao respeito e cumprimento escrupuloso detodas as normas de segurança.