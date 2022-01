Covid-19: Município de Vila Real testou funcionários e colaboradores

O Município de Vila Real, tendo em consideração o agravamento da situação pandémica e apostando na prevenção da disseminação da COVID 19, promoveu uma ação de testagem dirigida a todos os trabalhadores e colaboradores municipais.

Esta iniciativa contou com a parceria de 10 farmácias locais, aderentes ao programa de testes rápidos antigénio de uso profissional, abrangidos pelo regime de comparticipação. No decorrer do processo de testagem, que aconteceu em diferentes espaços municipais, nos dias 17 e 18 de janeiro, foram detetados alguns casos positivos facto que, por si só, revela a importância destas ações para a descontinuação de cadeias de transmissão.

Acresce que as farmácias estão ligadas ao sistema de informação do SNS pelo que os resultados ficaram automaticamente registados passando a estar acessíveis às equipas de saúde pública.