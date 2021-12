Covid-19: o que mudou nas regras de contenção da pandemia

Entrou em vigor, no passado sábado, dia de Natal, um conjunto de medidas para controlar a pandemia de Covid-19, face à nova variante Ómicron, que será responsável por 90% das infeções no final do ano. Veja o que mudou nas regras de contenção da pandemia:

Teletrabalho obrigatório até 9 de janeiro

O Governo decidiu ainda antecipar o período durante o qual o teletrabalho vai ser obrigatório. Foi decidido que, excetuando “a semana de contenção”, o teletrabalho voltava a ser recomendado.

Encerramento de creches e ATL

O encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), previsto para a “semana de contenção”, de 3 e 9 de janeiro, foi antecipado para este sábado, com o Governo a assegurar o apoio às famílias.

Discotecas e bares encerrados

O encerramento de discotecas e bares com espaço de dança, equacionado para a primeira semana de janeiro, foi antecipado para este sábado, estando também previsto apoios às empresas.

Teste negativo obrigatório no acesso a hotéis e eventos

Passou a ser obrigatório um teste negativo para o acesso a hotéis e estabelecimentos de alojamento local, assim como para eventos empresariais e ainda festas familiares, como casamentos ou batizados. O teste também é obrigatório no acesso a eventos desportivos e culturais, independentemente do número de espetadores.

Testes gratuitos aumentam de quatro para seis

O número de testes gratuitos, de uso profissional, para a Covid-19, feitos em farmácias e em laboratórios, aumentou de quatro para seis por pessoa em cada mês. Esta é uma medida de incremento da testagem.

Espaços comerciais com lotação limitada

A lotação dos espaços comerciais vai passar a estar limitada a uma pessoa por cada cinco metros quadrados. Foi imposta para evitar ajuntamentos que acontecem na semana a seguir ao Natal devido às trocas de presentes.

Ajuntamentos na via pública limitado a 10 pessoas na passagem de ano

Os ajuntamentos na via pública, na noite de passagem de ano, com mais de 10 pessoas, são proibidos, assim como o consumo de bebidas alcoólicas nestes espaços públicos, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro.