Covid-19: período de isolamento de assintomáticos passa para sete dias

A Direção Geral da Saúde (DGS) anunciou que, a partir de hoje, o período de isolamento para as pessoas assintomáticas que testam positivo à Covid-19 e têm sintomas ligeiros passa a ser de sete dias.

A partir da próxima segunda-feira, as normas atualizadas reduzem para uma semana o isolamento de contactos de alto risco, mas alteram as definições desses contactos. De referir que passam a ser considerados contactos de alto risco os coabitantes do caso positivo, exceto se tiverem o esquema vacinal completo com dose de reforço.

Além disso, DGS definiu que as pessoas assintomáticas e quem tem sintomas ligeiros ficam em autovigilância e não precisam de fazer teste no sétimo dia para saírem do isolamento. Esta entidade indica ainda que as pessoas assintomáticas com resultado positivo devem autoisolar-se, “interrompendo o autoisolamento para a realização de teste laboratorial, quando indicado”.

Diz igualmente a norma que as pessoas com infeção confirmada que sejam assintomáticas à data do diagnóstico têm indicação para autocuidados e isolamento no domicílio e, caso desenvolvam sintomas, devem contactar o SNS24.Todas as pessoas que, independentemente do estado vacinal, apresentem quadro de infeção respiratória aguda com tosse de novo ou agravamento do padrão habitual, febre ou dificuldade respiratória e/ou perturbações

De acordo com as novas normas, o período de isolamento será de 10 dias para quem desenvolve doença moderada e 20 para quem desenvolve doença grave e para quem tem problemas de imunodepressão, independentemente da gravidade da evolução clínica.