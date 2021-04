CP anuncia duas ligações à vila do Pinhão

A Comboios de Portugal (CP), a partir de 16 de maio, criará mais duas ligações até à vila do Pinhão, no coração do Alto Douro, para reforçar a oferta disponível nesta linha da região.

Estas novas ligações ferroviárias ao vale do Douro realizar-se-ão através do prolongamento de serviços já existentes e que, até à data, terminavam no Peso da Régua. Desta forma, o comboio regional 4105 procedente de Marco de Canaveses irá até ao Pinhão, onde chegará pelas 16h21, e o comboio Interregional 874 partirá do Pinhão às 16h41 e com destino à estação de São Bento, no Porto. Além disso, serão introduzidos alguns ajustes pontuais à oferta na linha do Douro.

Sandra Moutinho, Presidente da Junta de Freguesia do Pinhão, referiu que esta é uma noticia relevante por diversos motivos, tais como o reconhecimento por parte da CP da “importância desta linha (…) num momento em que a vila anseia pela retoma económica e pelo fluxo turístico”. “O facto de haver mais comboios significa que haverá mais pessoas e mais opções de viagem para quem nos visita”, realçou a presidente, salientando a importância dos comboios para a atividade económica local.

Assim, a linha do Douro sofrerá agora uma intervenção na infraestrutura entre o Tua e o Pinhão, que consistirá numa “substituição da super estrutura que garantirá maior fiabilidade” e Sandra Moutinho espera que o troço que, geralmente, permite velocidades até 90 km/h e de pelo menos 80 km/h, alcance estas velocidades.

Por fim, a presidente reforçou que este investimento “não de pode ficar por obras de manutenção corrente”, posto que a linha precisa de ser eletrificada entre e o Marco e o Pocinho, e que a ligação a Salamanca tem que ser reaberta”. “A CP está a fazer o que pode, a infraestruturas tem que acompanhar o operador”, concluiu.

.