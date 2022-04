CPCJ de Boticas associou-se à campanha “Abril – Ms da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Boticas associou-se à iniciativa “Abril – Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”, através da colocação de laços azuis decorados pelas crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia e pelos alunos do 1º ciclo do Agrupamento Escolar.

Os laços criados pelas crianças e jovens foram afixados em várias instituições do Concelho, nomeadamente na Câmara Municipal de Boticas, instalações do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, quartel dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB), Posto de Boticas da Guarda Nacional Republicana (GNR), Centro de Saúde, Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, sedes do Grupo Desportivo de Boticas (GDB) e do Agrupamento de Escuteiros de Boticas e ainda na delegação de Boticas da Cruz Vermelha Portuguesa.

De destacar que a campanha “Abril – Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância” tem como objetivo principal sensibilizar e alertar a população em geral para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude.

GC da CM de Boticas