CPCJ de Boticas promoveu ação de sensibilização sobre a violência no namoro

No dia 14 de fevereiro, no âmbito da celebração do “Dia dos Namorados”, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Boticas, a convite da Estrutura de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (EAVVD) – “Um Novo Começo”, da Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, que integra também a Resposta de Apoio Psicológico (RAP) para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, em parceria com o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e a Câmara Municipal de Boticas, dinamizou uma ação de sensibilização sob o tema da violência no namoro.

A ação, dirigida aos alunos dos 8º e 9º anos do Agrupamento Escolar, teve como principais objetivos sensibilizar os jovens para a problemática da violência no namoro, prevenir práticas e comportamentos violentos nas relações de intimidade, bem como promover relações saudáveis, no sentido de alertar a comunidade escolar para os principais sinais de violência no namoro, consciencializando-a para a responsabilidade individual no que respeita à denúncia da violência, tendo em conta que legalmente constitui um crime de natureza pública.

De referir que a EAVVD – “Um Novo Começo”, criada em agosto de 2020 e que inclui a estrutura de Resposta de Apoio Psicológico (RAP) para crianças e jovens vítimas de violência doméstica desde setembro de 2021, abrange e desenvolve ações nos seis municípios que constituem o Alto Tâmega.

GC CMB