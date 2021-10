CPCJ de Boticas promoveu ação de sensibilização sobre infância e juventude

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Boticas, em colaboração com o Município de Boticas, o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro (AEGM) e as equipas do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, promoveu na passada quinta-feira, dia 14 de outubro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma ação de sensibilização sobre infância e juventude.

A iniciativa, dirigida à comunidade escolar, nomeadamente professores, educadores e técnicos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB), foi orientada por Fernanda Almeida, Coordenadora da Equipa Técnica Regional Norte da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).

A CPCJ Boticas procurou dar a conhecer as suas formas e áreas de intervenção, sensibilizando a comunidade escolar para a necessidade de um trabalho conjunto na sinalização e acompanhamento de situações consideradas de risco, salientando a importância e as responsabilidades dos estabelecimentos de ensino nesta área e ainda a aposta num trabalho de prevenção por parte das instituições em matéria de infância e juventude.

A ação teve como objetivos fomentar a cooperação e articulação entre entidades com competência em matéria de infância e juventude de forma a responder atempadamente ao interesse superior da criança e do jovem, promover a responsabilidade coletiva, sobretudo da comunidade escolar, bem como sensibilizar as entidades competentes e a população em geral para a problemática dos maus tratos na infância e das suas consequências para a vida adulta.