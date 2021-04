CPJC de Boticas associa-se ao “Abril – Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Boticas associou-se à iniciativa “Abril – Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”, através da colocação de um painel, no Átrio dos Paços do Concelho, com trabalhos realizados pelas crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia e pelos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e que permitiram recriar um laço em tamanho grande.

Tendo em conta a atual situação epidemiológica de Covid-19, esta foi a forma encontrada pela CPCJ de Boticas para participar na campanha levada a cabo pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) e que tem como objetivo principal sensibilizar e alertar a população geral para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude.

De forma a assinalar a ocasião a nível nacional, a CNPDPCJ desafia ainda as famílias a associarem-se à iniciativa, no próximo dia 30 de abril, através da criação de um laço azul, símbolo da campanha, colocando-o posteriormente numa janela ou zona visível de casa.