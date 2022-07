CPV: Francisco Mora entra com o pé direito em Vila Real

Francisco Mora, no CUPRA TCR, foi o mais rápido nos Treinos Livres da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, na sessão disputada ao princípio da tarde desta sexta-feira, no Circuito de Vila Real, deixando para trás os GT4, como o McLaren 570S da dupla André Pimenta/Pedro Salvador e o Audi R8 LMS de Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, sendo que este último teve à sua frente, na tabela de tempos, o Porsche 911 Cup da categoria GTC de Bruno Pires e Fábio Mota.

Já de manhã bem cedo, nos treinos privados, Mora deixara a concorrência a uma diferença considerável no primeiro contacto com a pista transmontana, ficando no ar a ideia de que as características deste traçado urbano são favoráveis aos carros da categoria TCR, com destaque para o CUPRA e o autor da volta mais rápida, comentava então: “Essa é uma boa questão, mas acredito que, na realidade, possa haver uma ligeira vantagem dos TCR. De qualquer modo, hoje ficaremos com essa dúvida desfeita quando terminar a qualificação…”. Mesmo sem conduzir o CUPRA há dois anos, Francisco Mora rapidamente foi baixando tempos no treino livre, até chegar ao segundo 2, fixando a diferença para o adversário mais direto em 3.7 segundos.

Como se disse, a dupla Bruno Pires/Fábio Mota (Porsche 911 Cup) dominou na categoria GTC, enquanto na TCR a “estrela” Miguel Oliveira, o piloto de MotoGP da KTM, nem chegou a sair para a pista, devido a um problema no Hyundai i30 N.

Aguardam-se, agora, com expetativa as duas sessões de qualificação, ainda esta sexta-feira, que irão definir as grelhas de partida para as corridas de sábado (amanhã) e domingo.