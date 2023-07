CPV: Jorge Rodrigues e Patrick Cunha vencem perante multidão de Vila Real

Jorge Rodrigues e Patrick Cunha levaram à vitória o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport na segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade da 52ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

O traçado da capital de Vila Real engalanou-se com um mole humana impressionante para ver a corrida mais esperada do programa, tendo os pilotos da principal competição de pista de Portugal respondido com uma exibição de elevado nível, procurando os seus limites e os dos seus exuberantes carros a cada volta, negociando cada curva no máximo, passando muitas vezes a milímetros das barreiras que estão sempre prontas para punir qualquer excesso.

Patrick Cunha arrancou da pole-position e imprimiu um ritmo infernal que os seus perseguidores tiveram dificuldades em acompanhar.

Para ajudar a causa do piloto do Audi, Francisco Abreu, no BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport, tentou ultrapassar Orlando Batina, que seguia em segundo no BMW M4 GT4 (F82) da Batina Racing, no final da subida de Abambres, tendo havido um contacto entre ambos.

Os dois carros atrasaram-se consideravelmente, sobretudo o de Orlando Batina, passando Carlos Vieira, no Mercedes-AMG GT4 da Racar Motorsport para o segundo posto.

Depois das trocas de pilotos a corrida mudou de feição, com o líder, Jorge Rodrigues, a ser perseguido por Manuel Gião, que substituiu Carlos Vieira, e por José Carlos Pires, no lugar de Francisco Abreu.

O piloto do Mercedes-AMG da Racar Motorsport passou a aproximar-se do Audi da Veloso Motorsport, ao passo que o homem do BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport se aproximava de ambos.

A grande expectativa era perceber se os três primeiros poderiam ficar juntos de modo a estarem em luta nas derradeiras voltas da corrida de quarenta e cinco minutos.

Jorge Rodrigues geriu bem a aproximação dos seus adversários, deixando Manuel Gião a menos de três segundos, ao passo que este tinha José Carlos Pires a apenas quatro décimos de segundo, quando cruzou a linha de meta.

No final, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha cruzavam a linha de meta em primeiro, vencendo a GT4 Bronze, ao passo que Manuel Gião e Carlos Vieira impunham-se pela primeira vez este ano na GT4 Pro à frente de José Carlos Pires e Francisco Abreu, que ficaram no segundo posto da mesma divisão.

Apesar do muito tempo perdido com o toque, Orlando Batina e Sérgio Azevedo terminaram na terceira posição da GT4 Pro, ao passo que Francisco Carvalho e Nuno Batista, no McLaren 570S GT4 da Araújo Competição, com uma prova sólida terminaram na segunda posição da GT4 Bronze.

Daniel Teixeira, em Cupra TCR da JT59 Racing Team, foi o vencedor entre os concorrentes da divisão TCR e na categoria Turismo, depois de uma prova irrepreensível. O piloto de Murça esteve envolvido num toque com Fábio Mota, quando o piloto do Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports que divide com Bruno Pires, calculou mal uma potencial ultrapassagem para terceiro, dando um toque na traseira do carro espanhol.

O piloto da Tockwith Motorsports foi obrigado a rumar às boxes com problemas na direcção, ao passo que Daniel Teixeira pôde continuar, subindo ao degrau do mais alto pódio da sua categoria depois do desapontamento de ontem.

Manuel Fernandes, em Peugeot 308 Racing Cup da Team VRT, venceu entre os concorrentes TC, sendo acompanhado na subida ao pódio pelos estreantes Carlos Tavares e Jean-Philippe Imparato, num carro semelhante da mesma equipa espanhola, e por Borja Hormigos e Héctor Hernández, em BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport.

Álvaro Ramos, em Aston Martin Vantage da Araújo Competição, assinou uma corrida sólida, vencendo na GTC, ao passo que Gonçalo Manahu e Manuel Castro, em Porsche 911 Cup da Fabela Sport, cruzaram a linha de meta em primeiro lugar entre os concorrentes da divisão Cup, mas uma penalização por não terem cumprido o tempo de paragem nas boxes, acabou por dar o triunfo a João Vieira, em Porsche 911 Cup da Garagem Aurora.

A próxima e derradeira etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade disputa-se no Autódromo do Estoril a 25 e 26 de Novembro.