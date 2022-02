Creactivity Bus em Santa Marta de Penaguião

O projeto itinerante «Creactivity Bus» vai estar em Santa Marta de Penaguião, nos próximos dias 28 de fevereiro e 1 de março numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal.

O “Creactivity Bus” faz parte de um projeto itinerante patrocinado pelo BPI e Fundação “la Caixa”, com o objetivo de fomentar a conceção e o desenvolvimento de soluções originais para problemas simples, possibilitando às crianças participar em workshops com materiais do dia-a-dia e com ferramentas de baixa e alta tecnologia, no sentido de darem vida às suas próprias ideias através do espírito empreendedor, da cooperação e da reflexão.

A unidade móvel estará junto à EB 23, durante o dia de 28 de fevereiro, sendo as sessões exclusivas para os alunos do 2º ciclo.

O autocarro deslocar-se-á até à Praça do Município no dia 1 de março desde as 09h00-13h00 e das 15h00 -18h30, com entrada livre. Os workshops destinam-se a alunos entre os 6 e os 16 anos principalmente, bem como a grupos familiares.

De realçar que o Creactivity oferece “um contexto inovador de aprendizagem que consiste em desenhar e desenvolver soluções originais para problemas simples, utilizando diversos recursos, materiais comuns, ferramentas de baixa e alta tecnologia, etc. Dentro do espaço Creactivity os alunos irão aplicar o seu engenho, destreza e criatividade, colaborando uns com os outros para construir o seu próprio invento”.

GC CM SMP