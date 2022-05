“Crescimento e Sustentabilidade de Chaves e do Alto Tâmega” debatidos em conferência nesta sexta-feira

Chaves recebe na próxima sexta-feira, dia 27, a conferência “Crescimento e Sustentabilidade de Chaves e do Alto Tâmega”, uma iniciativa organizada pelo grupo editorial Vida Económica, com o apoio da Câmara de Chaves.

O debate está agendado para as 14h30, na Biblioteca Municipal, econta com a participação de diversos oradores de instituições públicas e do setor empresarial da cidade.

A sessão abertura estará a cargo do Presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, que irá apresentar “Os desafios de desenvolvimento de Chaves e do Alto Tâmega 2030”.

O programa inclui, ainda, uma mesa redonda sobre “Oportunidades de crescimento sustentável da economia local” e temas como “O potencial da oferta turística de Chaves e do Alto Tâmega”, “A água como oportunidade de expansão de crescimento sustentável” e o “Ensino Superior, a formação profissional e o emprego qualificado”. A participação é gratuita.

PROGRAMA

14h30 Receção aos convidados

15h00 Intervenção de abertura

Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves

João Luís Peixoto de Sousa, Administrador do Grupo Editora Vida Económica

15h20 Os desafios de desenvolvimento de Chaves e do Alto Tâmega 2030

Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves

António Montalvão, Secretário-geral da Associação de Desenvolvimento Regional do Alto Tâmega

15h40 O potencial da oferta turística de Chaves e do Alto Tâmega

Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo Porto e Norte

Ramiro Gonçalves, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega

16h00 A água como oportunidade de expansão de crescimento sustentável

Maria José Alves, Diretora Executiva do Laboratório Colaborativo AquaValor

Pedro Cantista, Diretor Clínico das Termas de Chaves

16h20 O Ensino Superior, a formação profissional e o emprego qualificado

Orlando Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança

Rita Paiva Pessoa, Presidente do Conselho de Direção da Escola Superior de Saúde do Alto Tâmega da Cruz Vermelha Portuguesa

Jorge Paulo Santos, Diretor Executivo da Escola Profissional de Chaves

17h00 Mesa-redonda debate:

Oportunidades de crescimento sustentável da economia local

Joaquim Chaves, Ceo da Vitrochaves | Indústria de Vidro S.A.

Dinis Santos, Ceo da Solara | Indústria Agroalimentar S.A.

Amílcar Salgado | Ceo da Quinta de Arcossó

Jorge Santos | Ceo Prazeres da Terra

18h00 Perguntas e respostas

19h00 Encerramento

Moderador da Conferência

João Luís Peixoto de Sousa, Administrador do Grupo Editora Vida Económica