Criação da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Boticas

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) esteve reunida na passada quarta-feira, dia 6 de julho, no edifício dos Paços do Concelho, para constituir a nova Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais (CMGIFR), no âmbito do Decreto-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro.

De acordo com a alteração legislativa, a operacionalização do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais (SGIFR), a nível local, passa a ser realizada pela recém-criada CMGIFR, cabendo a este órgão a execução da estratégia de gestão integrada de fogos rurais, a articulação dos programas de gestão do fogo rural e de proteção das comunidades contra incêndios rurais.

O encontro, presidido pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e acompanhado por entidades ligadas à gestão integrada de fogos rurais, serviu também para fazer a monitorização das metas e indicadores do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de 2022, relativamente às áreas de faixas de gestão de combustível previstas este ano, bem como as executadas em 2021, pelas diversas entidades com responsabilidades na gestão de combustíveis.

A sessão de trabalhos teve ainda como ponto de análise o processo de construção de um novo edifício em solo rústico fora de aglomerados rurais, sendo que para tal foram auscultados os membros da comissão, uma vez que a execução do pedido carece de parecer favorável da CMGIFR.