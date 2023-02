Criação do Parque Urbano de Lamego em andamento

Continuam em andamento as obras de construção do futuro Parque Urbano de Lamego. O projeto privilegia a prática desportiva, o lazer e a educação ambiental. O Município de Lamego está a criar o novo pulmão verde da cidade numa área ocupada anteriormente por um conjunto de terrenos abandonados e desqualificados nas margens da ribeira do Coura, unidos ao meio pela Praça Dr. Fernando Amaral.

“Vai nascer uma nova centralidade na cidade de Lamego, em harmonia com a Mata dos Remédios situada mesmo ali ao lado. Vocacionado para o lazer e para o convívio, este parque será dotado de diversos equipamentos que o tornarão num espaço verde de referência na região do Douro, num investimento alinhado com uma relação mais sustentável com o meio ambiente”, afirma o Presidente Francisco Lopes.

A criação do Parque Urbano de Lamego contempla a construção de diversas infraestruturas que visam melhorar a qualidade de vida dos lamecenses. Integrada na estrutura ecológica urbana, vai ter pistas pedonais, bar de apoio com blocos sanitários, parque infantil, anfiteatro ao ar livre, hortas comunitárias, pump track para bicicletas, dois espaços polidesportivos, uma bancada para espetáculos e um circuito sénior com aparelhos adaptáveis à terceira idade. Estão a ser criados ainda dois parques de estacionamento (num total de 109 lugares), instalações sanitárias e instaladas duas novas pontes pedonais para ligar as margens da ribeira, para além da requalificação da ponte existente.

A construção do Parque Urbano é um investimento municipal que ascendeu a 4.894.470,39 €, na adjudicação inicial, executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER. Foi lançada uma segunda fase da obra, orçada em cerca de 1 milhão e 200 mil euros, para colmatar erros, omissões e as bolsas de exclusão do projeto original.

Prevê-se que, face ao aumento da inflação verificado no último ano, os preços do contrato sejam revistos num custo superior a 500 mil euros.

GC CM