Criada rede de Bibliotecas de Mesão Frio

No passado dia 4 de maio, o Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, e a Diretora do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Aldina Pereira, assinaram o protocolo de cooperação destinado à criação da Rede de Bibliotecas de Mesão Frio. A Autarquia com a execução do protocolo pretende continuar a cumprir a missão de promoção e desenvolvimento de hábitos de leitura junto de todos os públicos do nosso município.

A Rede de Bibliotecas de Mesão Frio designada RBMF, surge como forma de reconhecer, desenvolver e dar continuidade ao trabalho de organização, gestão e disponibilização de recursos documentais, bem como apostar na promoção do livro, da leitura e das literacias entre a Biblioteca Municipal, a Biblioteca do Centro Escolar e a Biblioteca do AEPAN.A Câmara Municipal e o agrupamento pretendem com o auxílio da Rede de Bibliotecas definir a partilha de responsabilidades na implementação e desenvolvimento de uma Rede Concelhia, que inclua um catálogo coletivo online entre as bibliotecas cooperantes, e ainda criar e regulamentar o serviço de empréstimo interbibliotecas.

A aposta na cultura assume-se como uma das prioridades das políticas públicas do Município de Mesão Frio.