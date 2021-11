Crianças aprendem a proteger o Meio Ambiente a brincar

A atividade era apenas a fingir, mas as crianças da sala “Corujinhas” do jardim de infância da Misericórdia de Lamego levaram o desafio muito a sério. Inspirado num ambiente de mercado, os meninos recriaram uma ida às compras para aprenderem, a brincar, as melhores práticas que podem reduzir ou eliminar o impacto no meio ambiente. Ficaram a saber, por exemplo, que apenas devem comprar aquilo que é essencial e que a utilização de sacos de papel ou de pano é mais indicada do que o recurso a plásticos.

O jardim de infância da Misericórdia de Lamego tem a missão de proporcionar as condições adequadas para os mais pequenos abordarem, com sucesso, a escolaridade obrigatória. “Tantas mãos, um só Planeta…” é a temática geral do projeto desenvolvido durante este ano letivo, com a missão de sensibilizar para a urgência de corrigir atitudes e comportamentos face ao Ambiente. Muitas vezes os pais também auxiliam na execução das tarefas pedagógicas, conforme ocorreu neste caso em que um pai construiu a bancada de madeira que deu corpo ao “Mercadinho das Corujinhas”.

As inscrições para a creche e para o pré-escolar desta Santa Casa devem ser formalizadas nos seus Serviços Administrativos, situados no Largo Dr. João de Almeida, ou através dos contactos 963 608 258/ 254 656 850 e do email geral@scmlamego.pt.

Estas valências têm em vigor acordos de cooperação com a Segurança Social que reduzem o valor das mensalidades.

