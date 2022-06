Crianças da Misericórdia de Lamego exploram vida selvagem em visita ao zoo

As crianças do jardim de infância da Misericórdia de Lamego realizaram, no final deste ano letivo, uma deslocação-surpresa a um lugar único e especial. Visitaram o maior e mais verde jardim zoológico do norte do país: o Zoo de Santo Inácio, onde mais de 200 espécies de animais habitam em ambientes amplos e naturais.

No Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, as crianças viveram bons momentos em grupo e próximos da natureza. Desvendaram ainda, na companhia das educadoras e das auxiliares, alguns dos mistérios da vida animal e ficaram sensibilizadas para a proteção da vida selvagem.

Uma experiência que tão cedo os mais novos não vão esquecer ao proporcionar encontros muito especiais com girafas, leões, araras, iguanas e lémures, entre muitas outras espécies.

Na Misericórdia de Lamego encontra-se aberto o período de inscrições para integração na creche e no jardim de infância. Os pais e encarregados de educação podem submeter a sua candidatura na secretaria da instituição, situada no Largo Dr. João de Almeida. Em simultâneo, também é possível renovar as inscrições das crianças que já frequentam estas valências.