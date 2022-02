Crianças da Misericórdia de Lamego são “Heróis da Fruta”

Comer fruta é muito importante para ter uma alimentação equilibrada e prevenir doenças. As crianças do jardim de infância da Misericórdia de Lamego adotam este hábito saudável todos os dias. Comem duas porções de fruta ou legumes na escola, a meio da manhã e ao almoço. A fruta é, aliás, uma componente essencial nas refeições servidas por esta instituição social.

No início do ano letivo, a Misericórdia de Lamego aderiu ao projeto “Heróis da Fruta”, promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil. Sob a orientação de uma nutricionista, está a ser aplicado no jardim de infância para ajudar a combater a má nutrição infantil e prevenir doenças crónicas como a obesidade, a diabetes ou o cancro.

Durante o desafio “Heróis da Fruta”, as crianças pintam, como recompensa, “estrelas” no passaporte diário individual. No final, será criado um evento simbólico para entregar o diploma “Desafio Cumprido”, um sinal positivo para reforçar a importância dos bons hábitos adquiridos nas últimas semanas.

“Em boa hora integramos este projeto nacional contra a obesidade infantil. Os benefícios da fruta são evidentes e muito importantes para a dieta dos bebés e das crianças confiadas à nossa instituição. Uma alimentação saudável quer-se variada, equilibrada e colorida”,considera o Provedor António Carreira.

Desde 2011, quase meio milhão de crianças participantes já melhorou os hábitos alimentares através do método “Heróis da Fruta”.