Crianças de Boticas criaram “Laço Azul Humano” contra os maus-tratos

Sendo a proteção das crianças da responsabilidade de toda a sociedade, a CPCJ de Boticas associou-se, mais uma vez, à campanha de sensibilização “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”, que decorreu durante o mês de abril, desenvolvida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).

A iniciativa culminou com a criação de um laço azul, símbolo da campanha, na passada sexta-feira, dia 29 de abril, às 10h30, em simultâneo em vários pontos do país, sendo que em Boticas o local escolhido foi o Largo da Nossa Senhora da Livração.

As crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e da SCMB e os alunos do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro vestiram-se de azul e ergueram cartolinas da mesma cor, formando um laço gigante, como forma de consciencializar a comunidade escolar e a população em geral para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, através de uma parentalidade segura e positiva.

De salientar que a maioria das crianças e jovens afetados por este flagelo são vítimas de negligência, abandono escolar e maus-tratos psicológicos e físicos.

GC CM de Boticas