Crianças de Mesão Frio assistiram à peça de teatro «Diabos e Diabritos… Num saco de Mafarricos»

No âmbito da semana da criança e do protocolo de colaboração cultural que a Câmara Municipal de Mesão Frio desenvolve com a companhia de teatro «Filandorra – Teatro do Nordeste», decorreu hoje, no pavilhão multiusos municipal, a apresentação da peça «Diabos e Diabritos…num saco de Mafarricos», uma produção infantojuvenil inspirada na obra do escritor Alexandre Parafita, destinada a alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A iniciativa revestiu-se de boa disposição e dividiu-se em duas sessões, numa viagem em que os mais novos ficaram a conhecer o universo fantástico da tradição oral transmontana, com os seus contos, lendas e mitos.