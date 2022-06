Crianças do Jardim de Infância de Boticas participaram em ação sobre Igualdade de Género

Na sequência da aprovação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação (PMIND), para o quadriénio 2022-2025, instrumento de planeamento de políticas públicas para a igualdade a nível local, a Vereadora da Câmara Municipal de Boticas e Conselheira Interna Local para a Igualdade, Isabel Torres, iniciou no passado dia 30 de maio, no Jardim de Infância de Boticas, a implementação de uma das medidas previstas no plano, através da atividade “Crescer em Igualdade”.

A iniciativa permitiu sensibilizar as crianças para a importância da igualdade de género nas profissões e contou com a participação de três mulheres bombeiras dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), que falaram das suas funções e do papel que desempenham na instituição que representam.

No final da ação, a Vereadora Isabel Torres entregou a cada uma das crianças um desdobrável com informação alusiva ao projeto e à iniciativa desenvolvida, sendo que as crianças foram ainda brindadas com uma pequena lembrança oferecida pelos BVB.

A atividade “Crescer em Igualdade” realizou-se no âmbito da medida 1 – Ação de sensibilização em IG e igualdade nas profissões nas entidades do setor da edução e teve como objetivos abordar as questões de igualdade de género em ambiente escolar e exercitar as crianças para a cidadania e para o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, sendo que a escola deve ser um espaço para todos sem exceção, onde se constrói um futuro harmonioso e uma sociedade livre de ódio, violência ou perseguição.

De acrescentar que a implementação do PMIND decorre no âmbito de uma candidatura apresentada pelo Município de Boticas ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).

GC CM de Boticas