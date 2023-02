Crianças do Peso da Régua visitaram Centro de Ciência de Vila Real

No dia 14 de fevereiro, as crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, que se deslocaram ao Centro de Ciência de Vila Real para visitar a exposição sobre o património natural de Trás-os-Montes e Alto Douro e realizarem a atividade cientifica sobre tintas naturais, foram presenteados com a presença da equipa do Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) que trouxe duas Corujas do Mato para serem libertadas nas imediações do Parque Corgo, junto ao Centro de Ciência.

Depois de um enquadramento sobre esta espécie presente no nosso território e da demonstração das principais características destes fantásticos animais, as corujas foram libertadas! Em Vila Real- O destino da Biodiversidade.

Foi um momento de grande emoção para todas as crianças e para todos os trabalhadores do Município que tiveram oportunidade de assistir.

